Kethelhaghe blijft domein voor racketsport

Schiedam - Toeval bestaat niet. Toch was het een welhaast unieke samenloop van omstandigheden die het bestuur van de Stichting Tenniscentrum Schiedam Noord (Kethelhaghe) op het spoor zette van Hans Melaard en Jeroen de Krom. De twee zochten een accommodatie waar zij hun ideeën over sport- en vooral racketbeleving vorm konden geven. Dat gaat aan de Zoomweg gebeuren.



(Gerard S. Verver)

“We realiseerden ons, dat er, door de verminderde animo voor tennis iets moest gebeuren om de toekomst zeker stellen”, verklaarde het Kethelhaghe-bestuur eerder al als aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Het werd niet Optisport, dat mede opteerde voor een kinderparadijs en daarmee de toorn van een groepje tennissers, die zelfs de gemeente daarover aansprak, over zich afriep. “Dat is trouwens nooit een optie geweest”, bluste het bestuur meteen het veenbrandje.

"Voor de ontwikkeling van het tennis is Kethelhaghe van grote betekenis geweest. Daar hebben we ons als bestuur 35 jaar sterk voor gemaakt en dat wilden we niet op het spel zetten, Deze locatie heeft trouwens een sportbestemming. Dat wijzig je niet zomaar.”

Totdat de Kethelhaghe-leiding en de docenten (annex ondernemers) van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding bijna tegelijk het Stadserf frequenteerden voor een afspraak. “Misschien, dat jullie eens met elkaar moeten praten”, was het ambtelijke advies. “Mijn collega en ik trokken al een tijd samen op. Zowel sportief als zakelijk. En keken uit naar iets, waar we nieuwe dingen konden gaan doen en hoorden toen van Kethelhaghe”, schetst Melaard de aanloop naar de deal met de Stichting, die medio juli moet leiden tot het bekrachtigen van het koopcontract.

Daarmee ontstaat voor de huidige gebruikers de zekerheid, dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten en kunnen Melaard en De Krom hun plannen een gezicht gaan geven. “We willen iets moois neerzetten”, is de insteek. “Iets dat in de regio en zeker ook in Schiedam respect afdwingt en een locatie wordt waar je zeker als sporter graag naar toe gaat.” Dat doet ook de KNLTB, want de tennisbond heeft Kethelhaghe al aangewezen als één van de acht opleidingslocaties voor tennisleraren.

Nieuw tijdperk

Begin september moet Kethelhaghe klaar zijn voor een nieuw tijdperk, heeft het zowel binnen als buiten banen voor het explosief groeiende padel (“inmiddels zijn er 350 banen en spelen ook toptennissers als Kiki Bertens en Robin Haase het”), is er een upgrade van de horeca en krijgen de ideeën van Melaard en De Krom een gezicht: “Het is onze missie om de accommodatie toekomstbestendig te maken en de bestemming sport stevig te verankeren.”

Zo gaat Kethelhaghe als RacketSportSchiedam onderweg naar morgen. Met de zegen van de huidige leiding: “We zijn verheugd het op deze manier te kunnen overdragen.”