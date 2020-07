IM - Goof Hendriks: een vrije jongen

Schiedam – Ze werden eens getypeerd als Jacobse en Van Es, die rauwe Haagse typetjes van Koot en Bie. Smeer aan de handen van het sleutelen, bier op tafel en een taalgebruik waarvan je eelt op de buis van Eustachius krijgt. Met rauwe, maar snaakse humor gingen Goof Hendriks en Rob Post tekeer tegen de gemeente Schiedam. Vrije jongens.



(Door Kor Kegel)

Ze waren voorzitter en secretaris van zowel Autocrossclub Schiedam als van watersportvereniging De Vrije Liggers. Beide clubs werden halverwege de jaren tachtig in hun voortbestaan bedreigd. De gemeente had laten weten dat het crossterrein in Spaland zou worden opgeheven en dat er geen andere plek in Schiedam was, zodat ze maar in een andere gemeente moesten zoeken. En de plezierboten in de Schie moesten maar naar een jachthaven zoals De Schie of De Nieuwe Haven. “Maar wij zijn eenvoudige jongens. Negentig procent van onze achterban heeft een uitkering. Zo’n deftige ligplaats kunnen ze niet betalen,” betoogde Goof Hendriks.

Allebei waren ze rap van tong, maar als Goof aan het woord was, kwam zelfs Rob er niet tussen. Donderdag is Goof Hendriks op 87-jarige leeftijd overleden, vele jaren na Rob Post. Hij was al enige tijd ziek en had last van doorligplekken. Het was de ouwe Goof niet, altijd was hij in de weer. Meer dan vijftig jaar deed hij vrijwilligerswerk, zestien jaar voor de Autocrossclub Schiedam tot de opheffing in 1986 en vanaf 1983 tevens als voorzitter van De Vrije Liggers. Een vriendelijke en gemotiveerde man met een sociale inborst.

De Vrije Liggers dankten hun locatie aan de Overschieseweg in 1983 aan PvdA-wethouder Aad Wiegman, evenals veel van de leden uit Schiedam-Oost afkomstig. Die steun hielp ook nog toen ze een paar jaar later hun eerste crisis moesten overwinnen. Maar kort geleden kwam er opnieuw een domper toen de gemeente liet weten dat De Vrije Liggers na 37 jaar hun positie in de Schie moeten verlaten. Het ging Goof aan het hart. Zijn vrouw Alie en zoon Goof jr. laten weten de strijd om de jachthaven voort te zetten.

Goof Hendriks vond het een eer twee verenigingen ‘van de gewone man’ te mogen leiden. Het crossen zag hij als een middel om jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. De betaalbare watersport zag hij als een mogelijkheid om het mensen met een smalle beurs toch mogelijk te maken de wateren van Zuid-Holland te verkennen. Maar toen een aantal bruggen in de vaarroute Schie, Lange Haven, Buitenhaven en Voorhaven storingsproblemen kregen en de schippers veel oponthoud ondervonden in hun vaart naar de Nieuwe Maas, haakten er leden af of kozen ze voor een ligplaats in een jachthaven met betere ontsluiting. Eigenlijk resteerde er voor de Vrije Liggers weinig anders dan telkens de Delftse Schie over te gaan. Maar na Delft kon je dan wel alle kanten op.

Spraakwaterval Goof Hendriks kon het debat altijd aanscherpen. Hij schuwde de tegenstellingen niet. De leden van keurige jachthavens, dat zijn mensen met een hoed, zei hij. En dan wees hij naar de eeuwige kapiteinspet op zijn hoofd: “Wij zijn pettenvolk.” Die pet accentueerde dat de voormalige lorrenboer uit Oost de kapitein en havenmeester van De Vrije Liggers was geworden.

Woensdagavond is er bij Monuta aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan gelegenheid om afscheid van Goof te nemen. Het condoleancebezoek vangt aan om 19.00 uur. Donderdagmiddag om 15.30 uur is de crematieplechtigheid op Hofwijk aan de Delftweg, op slechts enkele honderden meters afstand van waar Goof en Alie hun plezierboot hadden liggen en hij het grootste deel van zijn leven doorbracht. Bij het vertrek naar Hofwijk zullen de scheepshoorns luid klinken.