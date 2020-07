Museummolen De Walvisch heeft twee nieuwe arrangementen voor de zomervakantie

Schiedam - De zomervakantie is bijna begonnen in Zuid-Holland! En wat is er leuker dan het ontdekken van je eigen stad Schiedam? Wist je dat Musuemmolen De Walvisch haar deuren speciaal weer opent voor publiek? Ze komen met twee nieuwe arrangementen.



Deze twee arrangementen zijn in het begin alleen te boeken voor de zondagen in verband met de aanwezigheid van een molenaar.

Arrangement 1:

Op bezoek bij een Reus Arrangement – prijs per groep van max. 6 personen €65,00

Gezinnen en gezelschappen van max. 6 personen stappen in 1,5 uur in de geschiedenis van de Schiedamse molens. Op de maalzolder krijgen de gezinnen een uitgebreide uitleg van de Molenaar op anderhalve meter afstand. In overleg kunnen er bepaalde handelingen verricht worden zoals bijvoorbeeld het gebruik van de vang. Na een bezoek aan de molenaar zijn er op de panoramazolder nog enkele activiteiten te doen, zoals het maken van fotopuzzels met afbeeldingen van attributen die ze tijdens de rondleiding gezien hebben.

Arrangement 2:

VIP-tour Molen De Walvisch Arrangement – prijs per duo €70,000

Samen met de molenaar bezoek je samen de molen van boven tot onder. De bezoekers worden meegenomen tot in de kap (helemaal boven in de molen), een plek waar reguliere museumbezoekers nooit toegang toe hebben. In de zolders tussen de maalzolder en de kap zitten de bewegende onderdelen van de molen. De molenaar legt per zolder uit wat de belangrijke onderdelen van de molen zijn.