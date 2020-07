Jonge zeeleeuwtjes krijgen zwemles FILMPJE

Rotterdam - Een zeeleeuw zonder zwemdiploma's, die komt niet ver. Het is één van de eerste dingen die een kleintje moet leren. Oók in in de dierentuin. En dus krijgen de jonge zeeleeuwtjes in Diergaarde Blijdorp zwemles van hun ouders. Eerst nog in het kinderbadje, maar nu ook steeds vaker in het diepe.

In een super schattig filmpje kun je zien dat ze al aardig op weg zijn richting de diploma-uitreiking!