opening vegan pop up store in de hoogstraat

Schiedam - Op zaterdag 11 juli opent ondernemer Mike Maduro in de Hoogstraat 155A zijn Freggies Pop-up Store, in 'atelier by Sonja'. Bij deze Schiedamse innovatieve onderneming staan lekker eten én duurzaamheid centraal. In de Pop-up S`tore kan geproefd worden, informatie worden gedeeld en natuurlijk de producten worden gekocht (diepvries, dus lang houdbaar).



Freggies gelooft in de kracht van groenten en wilt op een smakelijke en gemakkelijke manier de balans terugbrengen in ons eetgedrag. Het assortiment bestaat uit plantaardige fingerfoods en snacks. Ze hebben een smaakvolle bite, zijn vezel- en eiwitrijk, dragen bij aan een beter milieu én een goed gevoel.

Freggies-chef Mike Maduro groeide op als zoon van een slager in Nederland en Curaçao. De liefde voor koken en lekker eten is hem met de paplepel ingegoten. Als voormalig American Football-kampioen is hij gefascineerd door wat eten voor je lichaam en gezondheid kan betekenen. Zijn doel is anderen daar ook enthousiast voor te maken. Na zijn studie Technische Bedrijfskunde besloot hij daarom de handen uit de mouwen te steken met Freggies, om van verantwoord en milieuvriendelijk snacken een écht feestje te maken.

De Freggies Pop-up Store is gevestigd in het pand van van atelier by Sonja en zal samen met kunstenaar Willem van Hest de store openen. 'Graag zetten wij Schiedam op de (food) kaart vanuit deze plek. Wij dragen bij met onze missie: smaakvol de wereld verbeteren!'