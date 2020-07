Bliep is hét platform voor kinderen en jongeren in Schiedam!

bliep is ht platform voor kinderen en jongeren in schiedam

Schiedam - Bliep is er! Hét platform voor alle opgroeiende kinderen en jongeren in Schiedam. Vanaf nu kunnen zij op één plek terecht voor allerlei zaken die ze nodig hebben om fijn op te kunnen groeien. En omdat dat per kind kan verschillen, is dat aanbod heel divers. Van schoolspullen-pas tot een maatje met een luisterend oor, op www.blieppas.nl is het 24/7 te vinden en zie je meteen hoe je er gebruik van kunt maken. Ook als er thuis minder geld is.



Om de lancering van de site te vieren, ontvangen alle leerlingen in groep 5 t/m 8 deze week het Bliep Zomerboek. Dit staat bomvol tips, spellen en uitdagingen voor een onbezorgde zomervakantie in Schiedam. Het zijn activiteiten en opdrachten waaraan iedereen mee kan doen, helemaal volgens het gedachtegoed van Bliep. Al bladerend maken de kinderen bovendien kennis met wat je als kind nodig hebt om fijn op te groeien en hoe het aanbod van Bliep ze kan helpen om daarin te voorzien.

Het Zomerboek is een alternatief voor het evenement dat eigenlijk voor de lancering gepland stond. Verschillende partners uit de stad zouden daaraan meedoen om kinderen te laten ontdekken welke activiteiten en ondersteuning er beschikbaar zijn in Schiedam en hoe we er in onze stad voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, ongeacht hun thuissituatie. Toen dat evenement door corona niet door kon gaan, en duidelijk werd dat veel kinderen vanwege de coronamaatregelen hun zomervakantie in eigen stad doorbrengen, ontwikkelden initiatiefnemers de Kleine Ambassade en Gemeente Schiedam het Zomerboek. Kinderen kunnen daarmee alsnog ontdekken wat de stad ze allemaal te bieden heeft. De verspreiding van het Zomerboek wordt mede mogelijk gemaakt door het Benefiet Santa Loves.

Bliep zorgt ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen in Schiedam

Bliep is hét Schiedamse kindplatform voor kinderen, jongeren, ouders en andere personen die betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Hier vinden zij op één plek alle relevante informatie over regelingen en voorzieningen die als doel hebben om kinderen fijn op te laten groeien. Ook kunnen zij via de site de hulp inschakelen voor het aanvragen ervan. Bliep is er in het bijzonder voor al die kinderen in Schiedam voor wie fijn opgroeien vanwege een ingewikkelde financiële thuissituatie niet altijd vanzelfsprekend is. Het platform is een initiatief van de Kleine Ambassade en de Gemeente Schiedam en komt tot stand in samenwerking met uiteenlopende partners en ambassadeurs uit de stad.

Ook een zomerboek ontvangen?

Ben je (of heb je) een kind dat wel in Schiedam woont, maar niet in Schiedam op school zit? Via www.blieppas.nl of post@blieppas.nl kun je jouw exemplaar aanvragen.