Botsing in Overschie loopt uit op waarschuwingsschot tijdens aanhouding in Schiedam

botsing in overschie loopt uit op waarschuwingsschot tijdens aanh

Rotterdam/Schiedam - Een agent heeft gisteren (zondag 5 juli) rond 22.00 uur een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding op de ’s Gravenlandse weg in Schiedam. De twee verdachten werden aangehouden omdat ze iets eerder op de Rotterdamse Burgemeester Baumannlaan in botsing waren gekomen met een auto. Na dit ongeval gingen ze er vandoor en toonden ze vermoedelijk een vuurwapen.

Op de Burgemeester Baumannlaan in Overschie vond gisteravond een aanrijding plaats tussen een auto en een bestelbusje. De bestuurder van het bestelbusje ging er vandoor. Toen de bestuurder van de auto achter het bestelbusje aan reed om te zorgen dat schadeformulieren konden worden ingevuld, toonde één van de inzittenden vermoedelijk een vuurwapen.

De inmiddels gealarmeerde politie zag de verdachten bij hun auto staan op de ’s Gravenlandseweg in Schiedam. Omdat er vermoedelijk een vuurwapen aanwezig was werden de twee aangehouden middels BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verachte). Omdat de mannen niet direct luisterden werd er een waarschuwingsschot gelost. Hierna konden de twee mannen van 50 en 44 jaar zonder vaste woon of verblijfplaats worden aangehouden. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak.