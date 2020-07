Meiden PPSC zijn toch trotse corona-kampioenen!

Schiedam - Zijn we nu wel of geen kampioen?, vroegen de voetbalmeiden van PPSC MO15-2 zich af. Een prangende vraag voor hen, want na jaren in de ranglijsten onderaan te hebben gebungeld, stond het team begin maart 2020 fier bovenaan.



En dat ging niet vanzelf, het seizoen kende hoogtepunten en dieptepunten. Mooi was dat de meiden in staat waren om diverse wedstrijden na een opgelopen achterstand toch nog wisten om te buigen in een nipte winst, op karakter. En dan slaat de coronacrisis toe en wordt alle sport stilgelegd. In andere sporten en in landen om ons heen wordt verschillend omgegaan met ranglijsten van stilgelegde competities. Voetbalvereniging PPSC heeft gemeend om de teamleden toch als aandenken een heuse beker te overhandigen, behorend bij een kampioen!