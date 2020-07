Met Annie op stap door Schiedam

Schiedam - Deze zomer kunnen kinderen uit groep 6, 7 en 8 iedere maandag een stadswandeling maken door het Schiedam van Annie M.G. Schmidt. Ze moeten zich wel van tevoren opgeven.



Het Historisch Inspectie Team (HIT), bestaande uit Tijs, Nour, Tess, Kyle en Isabella, willen graag alles te weten komen van de geschiedenis in Schiedam. Gelukkig zijn er genoeg sterke geschiedenisverhalen te vinden in deze stad. Zo kunnen we ook meewandelen met de bekende kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt.Iedere maandag om 10.30 uur start de wandeling achter de Korenbeurs onder begeleiding.

De route loopt langs plaatsen die een rol speelden in het leven van Annie M.G. Schmidt en door het decor van de film Minoes die is opgenomen in Schiedam. Deze HIT-krantwandeling is een gezamenlijk initiatief van De Kleine Ambassade, het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam, ter gelegenheid van het 100-jarig bestand van de bibliotheek in 2020.