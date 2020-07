Landschappen, stadsgezichten, natuurlijk Schiedam én 'een enkel naaktje'

Schiedam - Willem van Hest exposeert vanaf zaterdag 11 juli in de etalage bij Sonja aan de Hoogstraat 155. Daar kun je genieten van landschappen, wereldportretten, stillevens, klassieke stadsgezichten, natuurlijk Schiedam, een beetje Rotterdam én 'een enkel naaktje'.



De opening is zaterdag vanaf 12.00 uur waarbij Mike Maduro zijn volledig, veganistische snacks de 'Freggies' zal presenteren. Daarnaast kun je ook nog kunstzinnnige mondkapjes aanschaffen.

Let op: door de corona-maatregelen kan het zo zijn dat je niet direct naar binnen kan, 'maar', zegt de organisatie, 'we rekenen op een lekker zonnetje en bovendien hebben we vlakbij een prachtig museum in de Hoogstraat en Kunst werkt in de Boterstraat.'