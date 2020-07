Roparun blij verrast: 'Goede doel belangrijker dan meedoen'

Schiedam - Hoewel de 29e editie van de Roparun dit jaar niet plaats heeft kunnen vinden, heeft de organisatie wél een prachtige eindopbrengst van 2.031.058,77 euro bekend kunnen maken! In het pinksterweekend van dit jaar waren 340 teams ingeschreven voor de estafetteloop vanuit Parijs, Bremen of Almelo naar Rotterdam. Vanwege alle corona-ellende konden ze helaas niet van start, maar gelukkig hebben ze wél heel wat geld ingezameld.

Ondanks dat de Roparun dit jaar niet door kon gaan, zijn de teams wel een jaar lang actief geweest om geld op te halen voor projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.

Verrast

Deze opbrengst verrast de organisatie omdat het evenement niet plaats heeft kunnen vinden. Vorig jaar werd nog de hoogste opbrengst in de historie van Roparun gehaald, ruim 5,6 miljoen euro. Sinds de eerste editie is in totaal bijna 90 miljoen euro ingezameld.

Roparun-directeur Wiljan Vloet: “Onze deelnemers hebben dit jaar aangetoond dat deelname aan het evenement voor hen niet het belangrijkste is. Het gaat hen om de goede doelen en de mensen die daarmee geholpen worden. Roparunners willen zich inzetten voor hun medemens. Het is dan ook fantastisch om te zien hoeveel inzet er is geleverd om dit enorme bedrag alsnog bij elkaar te krijgen."

Topteams

Team Stichting Hoekse Waard Runners was het team met de hoogste opbrengst dit jaar. Maar liefst 77.580 euro. Ook Team Almeloopers wist dit jaar een fantastische opbrengst van 40.127 euro te doneren aan Roparun. Team AMAZING staat op een terechte derde plaats dit jaar met 38.345 euro.

De Roparun 2021 is van 22 tot en met 24 mei. Al ruim 300 teams hebben hun inschrijving van dit jaar doorgeschoven naar volgend jaar. De inschrijving voor nieuwe teams opent op 1 augustus 2020. Vloet: “Het is mooi om te zien dat onze teams er volgend jaar gewoon weer bij willen zijn. We hopen natuurlijk dat volgend jaar ons evenement weer als vanouds plaatsvindt. Ondertussen werken we wel diverse scenario’s met alternatieven uit, zodat ook met eventuele gezondheidsmaatregelen vanuit de overheid ons evenement in 2021 door kan gaan."

Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam die jaarlijks plaatsvindt in het Pinksterweekend. Een team bestaat naast lopers ook uit fietsers, chauffeurs en verzorgers, wat optelt tot zo’n 25 personen per team. De in totaal ruim 8500 deelnemers zijn het jaar door druk met acties als pannenkoeken bakken en sleutelhangers haken tot het organiseren van sponsorlopen en benefietevents. De opgehaalde gelden zijn bestemd voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

