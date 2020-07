Brand op schip Waalhaven leidt tot NL-Alert (ook in Schiedam)

Schiedam/Rotterdam - Door een fikse rookontwikkeling is er in de omgeving van de Waalhaven zojuist een NL-Alert uitgezonden. Ook aan de andere kant van de rivier, in Noord, en zelfs in Schiedam werd gewaarschuwd ramen dicht te doen wanneer de rookoverlast te groot wordt: 'Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.' Het incident in de Waalhaven is opgeschaald naar GRIP 1. Ook een droneteam van de brandweer is onderweg om de brand te bestrijden.



Op zaterdag 4 juli rond 16.00 uur was brand ontstaan op een schip ter hoogte van boei 29 bij Waalhaven. De havendienst is met een boot aanwezig om samen met de brandweer de brand te bestrijden. Het gaat om het schip Dimitris S. De brand zorgt voor een flinke rookontwikkeling. Het is niet bekend of de mensen aan boort aan het schip veilig zijn.