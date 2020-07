'Allememachies, wat een grote grazers!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos stuitte op een bijzondere kudde grazers.



'Allememachies, zouden ze in Vlaardingen zeggen om een term te gebruiken van hun bekendste inwoner Bassie. Was ook ongeveer hetzelfde wat door mijn hoofd ging bij het zien van de kudde grote grazers, nooit gedacht dat deze kudde zo uitgebreid was, en dat vlak over de grens in het unieke natuurgebied de Broekpolder. Ondanks mijn chauvinisme voor Schiedam moet ik toch eerlijk bekennen dat dit 'allememachies' mooi is!'