Troubadours van Oost brengen muziek in de wijk

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, kunnen ook de Troubadours van Oost weer meer gaan doen!



De afgelopen periode hebben talenten uit Oost binnen de ruimte van de noodverordening hun wijkgenoten verrast, verblijd en een muzikaal hart onder de riem gestoken. In het begin van de lockdown met een video-optreden vanuit hun huiskamer of een stil plekje in de wijk. En de afgelopen twee weken tijdens intieme liveoptredens voor de bewoners van Marconihove en het Proveniershuis en omwonenden van de besloten binnentuinen aan de Singel, het Stationsplein en de Snelliussingel.

De lockdown-sessies waren al online te zien. Vanaf nu staan ook alle liveoptredens op het YouTube-kanaal van Troubadours van Oost. Geniet (nogmaals) van Alberto da Moreno, Anne Rats (met Cok van Vuuren), Donald Simoen, Hugo Dirkson, Lesley Breeveld, Marcel Nieuwland, Megan Zinschitz, Memms Music, Menno Gootjes, Michael Samson, Sofie Habets, Stefan Snapper en Teja Poljanšek.

Bekijk de optredens op www.oostpactdoor.nl/troubadoursvanoost

Troubadours van Oost is een initiatief van Annemarie Tel, bewoner van Oost en grondlegger van Fu Den Sani, een stichting die culturele projecten initieert en ondersteunt. Met dit project wil zij het muzikale talent dat achter vele voordeuren in Oost schuilgaat zichtbaar maken. Oorspronkelijk zou rond deze tijd een live muziekroute door de wijk plaatsvinden, maar door de uitbraak van het coronavirus moest dit plan worden aangepast. De virtuele muziekroute langs de huiskamers van de muzikanten en de sfeervolle liveoptredens in de wijk zijn een waardig en geslaagd alternatief gebleken. En Annemarie is alweer druk nieuwe plannen voor de troubadours aan het smeden.

Kijk naar de Troubadours van Oost via hun YouTube-kanaal.