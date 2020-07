Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Jaline, Mercedes en Sharole, vrijwilligers van de Maastuin, nodigen iedereen uit eens een kijkje te komen nemen.



'Buiten zijn, gezelligheid, natuur, gedachten op nul, in één woord: Genieten! Dat is wat wij doen op de Maastuin. Wij zijn Jaline, Mercedes en Sharole, vrijwilligers van de Maastuin. Jaline: 'De Maastuin verrijkt mijn leven. Alles op de tuin zien bloeien en groeien geeft mij ontzettend veel plezier. Ik geniet ervan om te helpen de tuin mooier te maken. De complimenten van de bezoekers die de tuin komen bewonderen, doen mij goed. Vaak vraag ik of ze interesse hebben om vrijwilliger te worden van de Maastuin. Want vele handen maken licht werk.'

Mercedes: 'Op uitnodiging van Sharole (yogamaatje), ben ik een keer komen kijken op de Maastuin. Ik liep daar vaker langs om naar de Maasboulevard te gaan kijken naar de boten. Niet wetende dat de tuin voor iedereen toegankelijk was. Ik was direct verkocht, hielp gelijk met onkruid wieden. Nu ben ik wekelijks daar te vinden en geniet van alle pracht en praal, de kleuren en de geuren.'

Sharole: 'Al ruim een jaar ben ik vrijwilligster op de tuin. Ik geniet van de rust, de vogels, alles wat groeit, maar vooral van het wroeten in de aarde. Ik kijk er altijd naar uit om daar bezig te zijn, bezoekers te verwelkomen, de hoveniers te helpen en samen met Jaline en Mercedes de tuin een leuke en gezellige plek te maken voor iedereen. We hebben veel gezaaid in de lente, groenten, fruit en bloemen. Nu geduldig afwachten wat we mogen gaan oogsten.'

Een kijkje nemen? De Maastuin ligt aan de Jachthavenlaan nummer 7. Vroeger zat daar Kinderboerderij de Gorzen.