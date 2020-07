Grootste parkeerplaats voor trucks ter wereld open op Maasvlakte!

Schiedam/Regio - Truckparking Maasvlakte Plaza heeft er 210 nieuwe parkeerplaatsen bij. Dankzij deze uitbreiding telt Maasvlakte Plaza nu 567 plaatsen en is daarmee de grootste beveiligde vrachtwagenparkeerplaats ter wereld. Het totaal aantal beveiligde parkeerplaatsen in de gehele Rotterdamse haven komt hiermee op 945.



De uitbreiding is noodzakelijk omdat deze truckparking sinds de opening in mei 2017 een zeer hoge bezettingsgraad van meer dan negentig procent kent. Gezien de op handen zijnde ontwikkelingen op de Maasvlakte zal de drukte naar verwachting alleen maar toenemen.

Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam: 'Dit concept is de nieuwe standaard voor beveiligd parkeren: veilig, schoon, met topvoorzieningen voor chauffeurs en hun vrachtwagens, in de onmiddellijke nabijheid van grote terminals en distributiecentra. Het verbetert de bereikbaarheid van de haven en tilt de logistieke efficiency in de Rotterdamse haven naar nieuwe hoogten.'

Met het realiseren van deze extra truckparkings neemt de veiligheid op de weg toe. Vrachtwagenchauffeurs gaan beter uitgerust de weg op en parkeren veel minder vaak noodgedwongen op vluchtstroken, op- en afritten, bedrijventerreinen of in woonwijken. Om chauffeurs de tijd en ruimte te geven om niet in de avondspits te rijden, zijn op Maasvlakte Plaza de eerste twee uur parkeren in de avond altijd gratis.

Door meer overnachtingsruimte te creëren voor chauffeurs op een veilige plek dichtbij de terminals, levert Havenbedrijf Rotterdam bovendien een substantieel aandeel in de doelstelling van consortium SecureNL. Dit samenwerkingsverband van provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Dordrecht, gemeente Venlo en Loverbosch B.V. in Asten realiseert in totaal 765 nieuwe beveiligde truckparkeerplaatsen op vier verschillende locaties in Nederland voor eind 2022: Maasvlakte Plaza, Nobis Asten in Noord-Brabant, Truckstop Venlo in Limburg en een nieuw te bouwen vrachtwagenparkeerplaats bij Dordrecht.

Truckparking Maasvlakte Plaza ligt centraal op de Maasvlakte en heeft een directe aansluiting op de N15. De afstand tot de grote deepsea containerterminals bedraagt gemiddeld 3,5 kilometer. Distributiecentra liggen op minder dan 2 kilometer. Met een informatiebalie, wifi, douches, toiletten, was- en droogmachines, lockers en een restaurant met 175 zitplaatsen is de truckparking van alle gemakken voorzien. Ook kan er gebruik gemaakt worden van het Shell-tankstation en de truckwash.