We zijn weer Lekker Bezig!

Schiedam - De maand juli is aangebroken. Dat betekent dat de zomervakantie er aan zit te komen! Door de versoepelingen die bekend zijn gemaakt op 1 juli, kan Lekker Bezig Schiedam ook weer activiteiten organiseren. Voor iedereen geldt: blijf alert en houdt op 1,5 meter afstand. Hieronder een overzicht van de activiteiten.



Zomeractiviteiten

'We zijn volop bezig met een mooi zomerprogramma! Het ziet er naar uit dat er veel te doen is deze zomer in Schiedam. Zo organiseren verschillende Schiedamse sportaanbieders sportkampen en clinics. Ook wij gaan dit deze periode veel sport-en spelactiviteiten organiseren. Hou de website lekkerbezigschiedam.nl en social media van Lekker Bezig in de gaten en blijf op de hoogte!'

Bewegen op Balkon

'Wegens groot succes blijven de beweegcoaches van Lekker Bezig Schiedam twee keer per week de lessen van Balkon in Beweging geven! Op deze manier kunnen met name senioren wekelijks bewegen. Regelmatig bewegen draagt bij aan fitter en gezonder ouder worden. De beweegcoaches van Lekker Bezig Schiedam kunnen u helpen met het vinden van een passende beweeg- of sportactiviteit. Neem gerust contact op met uw vraag.'

Vakantieactie 2020

'Helaas gaat de zomervakantie anders zijn dan wij gewend zijn. Geplande vakanties en familiebezoekjes naar het buitenland kunnen soms niet doorgaan, waardoor er dit jaar meer kinderen thuisblijven. Het Fonds Schiedam Vlaardingen biedt (financiële) ondersteuning aan verenigingen en stichtingen om activiteiten te organiseren. Kijk op de website www.fondssv.nl voor meer info.'

Meer informatie



In de afgelopen maanden was het een stuk lastiger om te sporten in verband met het coronavirus. Inmiddels zijn de verenigingen weer open en mogen we ook weer binnen sporten. Dat betekent dat er weer volop opties zijn om te sporten! Heb jij een vraag over bewegen en sporten of wil je graag een proefles mee doen? Stuur een bericht via www.lekkerbezigschiedam.nl/contact/

Sporten vanaf 1 juli

Het is heel fijn dat we weer meer mogen op het gebied van bewegen en sporten! We mogen onder andere weer binnen sporten en wedstrijden spelen. Toch zijn er nog een aantal dingen waar je goed op moet letten. Ga jij ook weer sporten? Neem vooral nog even de regels voor sporten, sportwedstrijden en sportevenementen goed door. Heb je alles doorgenomen? Veel plezier en succes met sporten!