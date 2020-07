Uitgestelde lintjesregen voor acht Schiedammers

Schiedam - De traditionele lintjesregen, het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen, vond dit jaar vandaag plaats. Vrijdag 3 juli is op verzoek van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de landelijke dag waarop in heel Nederland de onderscheidingen worden uitgereikt. De versoepeling in coronamaatregelen maakt dat nu mogelijk.



Burgemeester Cor Lamers heeft de gedecoreerden eerder al telefonisch op de hoogte gebracht van het heugelijke nieuws dat zij dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen. En gaf daarbij aan dat er later in het jaar een uitreiking plaats zou vinden. Dat is dus 3 juli geworden.

In Schiedam ontvingen dit jaar acht personen een lintje. Zeven personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het gaat om:

Mevrouw Cora van Campenhout - Alarcon

Mevrouw Corrie Ooijkaas - Andriesse

Mevrouw Gerda Torenvliet - Boele

Mevrouw Hanneke Guijt - Drenth

De heer Jos Heggelman (Ridder)

De heer Martin Hermans

De heer Bas van Houte

De heer Koos Scheijbeler