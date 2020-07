Nieuwsuur onderzoekt aantal BOA-boetes in coronatijd: 639 in Schiedam, 57 in Vlaardingen

nieuwsuur onderzoekt aantal boa boetes in coronatijd 639 in schie

Schiedam - De ene gemeente is de andere niet zo blijkt maar weer. Een enquête van Nieuwsuur wijst uit dat in Schiedam in vergelijking met Vlaardingen bizar veel meer boetes door BOA's worden uitgeschreven.



Van half maart tot half juni werden in onze stad maar liefst 639 boetes uitgedeeld, terwijl er bij de buren slechts 57 mensen op de bon werden geslingerd. Grote gemeenten als Emmen en Schagen schreven in dezelfde periode geen enkele coronaboete uit.

Burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen zegt verbaasd te zijn over de verschillen en denkt dat 'aansturing' een factor is: "Ik denk dat men daar echt een andere opdracht heeft gekregen."

Lees hier het hele bericht over de enquête met overzicht per gemeente.