De Stokerij Schiedam trots op succes van online-voorstelling 'Oh Ja Joh Corona'

Schiedam - De Stokerij Schiedam is trots op de geslaagde crowdfund-campagne en alle aandacht voor de online theatervoorstelling. Op 1 juni startte het online theaterproject van De Stokerij Schiedam: 'Oh Ja Joh Corona'. Dagelijkse filmpjes (100 in totaal) van 5 minuten met Schiedammers en bevriende acteurs en muzikanten van De Stokerij die verhalen, moppen, liedjes en recepten delen waar je blij van wordt.



De crowdfund-campagne waarmee De Stokerij de gederfde publieksinkomsten hoopte op te halen, was binnen een week voor meer dan 100% succesvol en op dit moment hebben ruim 29.000 de weg naar 'Oh Ja Joh Corona' weten te vinden.

Het was en is een spannende tijd voor stadstheatergezelschap De Stokerij. Door Covid-19 heeft het gezelschap al hun live voorstellingen in de rest van het seizoen (maart t/m augustus) moeten afgelasten en dat doet natuurlijk pijn. Koen Wouterse: “Gelukkig hebben we alle moeilijke knopen snel doorgehakt en wisten we ons ook snel gesteund door de Gemeente Schiedam en een aantal fondsen. Met hun hulp en dankzij een geweldig team en prachtige spelers die massaal met verhalen kwamen hebben we een project kunnen realiseren dat groter werd dan 'Oh Ja Joh 3: Woorden, Schat' ooit had kunnen worden. We waren er best bang voor om een crowdfund te starten in coronatijd, want zoveel mensen hebben net als wij moeite om deze crisis het hoofd (financieel) boven water te houden. Maar er gebeurde waar we nooit op hadden durven hopen: na een week was ons streefbedrag gehaald!”

En De Stokerij kon niet alleen op financiële steun rekenen. Nu de filmpjes eenmaal online zijn verschenen, kunnen ze op flinke belangstelling rekenen. Alleen al op Facebook zijn de filmpjes (t/m aflevering 26) door bijna 30.000 mensen bekeken, op Instagram door nog eens bijna 5.000 mensen. Wouterse: “Dit zijn waanzinnige aantallen en we zijn er ongelooflijk trots op. Ook zijn we heel blij met de positieve reacties en aanmeldingen van Schiedammers die we mogen ontvangen. Het is echt een ultiem project voor ons geworden, een cadeau voor de Schiedammers en voor alle Nederlanders die er behoefte aan hebben.”

'Oh Ja Joh Corona' gaat nog wel even door. Iedere werkdag is er om 11.30 uur (en op zaterdag om 9.00 uur) een nieuwe aflevering te zien op de Facebook van De Stokerij Schiedam. Je hebt er geen Facebookaccount voor nodig, ze zijn voor iedereen vrij te zien. Mocht je niet dagelijks een filmpje willen kijken, maar meteen alle filmpjes voor de week (en dievan vorige weken) bingewatchen, dan kun je mailen naar info@destokerijschiedam.nl en dan kun je voor 10 euro een abonnement kopen op het online magazine (te bezoeken via inloglink op de website van De Stokerij). Daarmee steun je De Stokerij in een spannend jaar. Oh Ja Joh Corona loopt nog tot 19 september!