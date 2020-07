Weekendafsluiting A20 van 3 tot 6 juli voor stil asfalt

Schiedam/regio - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 3 juli 22.00 uur tot maandag 6 juli 05.00 uur werkzaamheden uit op de A20, richting Gouda. Het werk bestaat uit onderhoud aan het asfalt, voegovergangen, geleiderails, bruggen, viaducten en een verkeersportaal. Onderdeel van het werk is het toepassen van het nieuw type geluiddempend asfalt tweelaags zoab fijn op het tracé A20 Terbregseplein. Weggebruikers moeten rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.



De A20 is tijdens de werkzaamheden afgesloten tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Gouwe, in de richting van Gouda. In tegengestelde richting blijft de A20 gewoon toegankelijk voor weggebruikers. Verder zijn afgesloten: de af- en toeritten 16 Capelle aan den IJssel, 17 Nieuwerkerk aan den IJssel en 18 Moordrecht, de verbindingsweg A16 met de A20, A16 afrit 27 Rotterdam Prins Alexander en verzorgingsplaats De Vink (inclusief benzinestation BP). Let op: de toeritten en verzorgingsplaats De Vink (inclusief benzinestation) zijn op vrijdag 3 juli al vanaf 21.00 uur afgesloten.





Omleidingen

Vanuit Breda

Verkeer vanaf de A16 naar Utrecht wordt vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A15/A27. Verkeer vanaf de A16 naar Gouda wordt vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via knooppunt Terbregseplein, knooppunt Kleinpolderplein, de A13 en de A12.

Vanuit Bergen op Zoom

Verkeer vanaf de A29 naar Utrecht wordt vanaf knooppunt Vaanplein omgeleid via de A15/A27. Verkeer vanaf de A29 naar Gouda wordt vanaf knooppunt Vaanplein omgeleid via knooppunt Benelux, de A4 en de A12.

Vanuit Maasvlakte/Europoort

Verkeer vanaf de A15 naar Utrecht blijft de A15 volgen naar de A27. Verkeer vanaf de A15 naar Gouda wordt omgeleid via knooppunt Benelux, de A4 en knooppunt Prins Clausplein naar de A12.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Door de omleidingen moeten weggebruikers rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

Inhoud werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en verbreden van asfalt, het slopen en aanbrengen van voegovergangen, het verplaatsen van een verkeersportaal en onderhoud aan geleiderails, bruggen en viaducten. Deze werkzaamheden vallen zowel onder het programma ‘Groot Variabel Onderhoud’ en het project A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat.

Bij de aanleg van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam tussen het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport is wordt veel aandacht besteed aan het beperken van geluidhinder voor de omgeving. Een van de maatregelen is het toepassen van het nieuw type geluiddempend asfalt tweelaags zoab fijn op het tracé A20 Terbregseplein – Afslag 16 Capelle aan de IJssel.



Corona

Uiteraard werkt de aannemer met inachtneming van de actuele coronamaatregelen, door te letten op hygiëne, het bewaren van onderlinge afstand en door zo veel mogelijk apart te reizen.