OBS De Peperklip verdient het bronzen ECO-schools certificaat!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! OBS De Peperklip geeft het goede voorbeeld en wordt daarvoor beloond.



Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp een stappenplan werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.

Met Eco-Schools stimuleer je leerlingen niet alleen tot duurzaam denken en doen, maar laat je ze ook ervaren wat zij als individu kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Het ECO-team van OBS De Peperklip heeft de eerste vier van de in totaal zeven stappen met succes doorlopen en heeft daarmee het bronzen certificaat verdiend! Onder toeziend oog van de directeur kreeg het trotse ECO-team vandaag het certificaat uitgereikt uit handen van Rob van der Drift van Stichting Milieu Dichterbij/NME Schiedam. Directie en leerkrachten feliciteren de leerlingen met het behalen van dit mooie resultaat.