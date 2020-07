Bezoekers Schiedam betalen vanaf vandaag 2,70 euro logiesbelasting

Toeristen in Schiedam moeten vanaf nu 2,70 euro logiesbelasting per nacht betalen. (Foto: )

Schiedam - De gemeente Schiedam heft sinds vandaag, woensdag 1 juli, logiesbelasting bij mensen die tijdelijk in de gemeente verblijven. Bezoekers die overnachten in een hotel, pension, B&B of airbnb betalen deze belasting via de logiesverstrekker. Inwoners van Schiedam betalen geen logiesbelasting als zij overnachten in een hotel, pension, B&B of airbnb.



De helft van de inkomsten investeert de gemeente in het verbeteren van het toeristisch klimaat. De andere helft wordt besteed aan algemene zaken zoals beheer openbare ruimte en parkeervoorzieningen.

In een toelichting legt de gemeente uit waarom de logiesbelasting is ingevoerd: 'Met deze invoering krijgen we extra middelen van de bezoekers aan onze stad beschikbaar. Hiermee kunnen we de stad ondersteunen door het economisch en toeristisch klimaat van Schiedam te versterken. Het is juist in deze tijd belangrijk om in onze stad te blijven investeren.'

Kinderen t/m 12 jaar betalen overigens geen logiesbelasting. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. De (RBG) gaat voor de gemeente de belasting heffen en innen. De uitvoeringsorganisatie maakt gebruik van een eenvoudige digitale portal voor de belastingaangifte. Hierdoor zijn de extra administratieve lasten tot het minimum beperkt. De logiesverstrekkers ontvangen in het derde kwartaal een brief van de RBG met meer informatie.