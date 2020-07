gorinchemse schrijver over vakantie in schiedam

Schiedam - We werden geattendeerd op het boek Het leven zoals het is van de Gorinchemse schrijver C.Hocque die uitgebreid over Schiedam schrijft. Hieronder een fragment: 'Vakantie in Schiedam'.



De vakantie bracht ik in Schiedam door. Pracht van een historische stad bekend om haar jeneverproductie, de binnenstad met historische havens en de hoogste windmolens ter wereld. Wilde er tussenuit, kon het niet verkroppen dat Carla met Tom omging en ik haar niet voldoende had ingelicht over Tom zijn verleden. Ze had me toch niet geloofd. Boekte online een eenvoudige kamer met gratis wifi in hotel-café The Windmill op de Vlaardingerdijk. Schiedam kende ik al, omdat ik als kind bij mijn familie logeerde. Ik had weleens gelezen; als je in het nu teleurgesteld bent een duik kan nemen in het verleden waar je gelukkig was. Opnieuw bijtanken heet dat, geloof ik.

Mijn kamer bevond zich boven het café. Ik pakte mijn koffer uit, verschoonde me, pakte mijn laptop en stuurde Karel een uitnodiging om morgenmiddag naar Schiedam te komen om gezellig in Maarten Café bar in Broersveld, koffie te drinken. Ben benieuwd hoe het met hem gaat. Ging naar beneden om wat te eten, bestelde een uitsmijter met kaas en ham. Na het eten maakte ik een wandeling langs de havens en door het Prinses Beatrixpark. Ik ging op een bankje zitten en herinnerde me ineens dat ik hier als kind met mijn oom ook heb gelopen.'

Het gehele boek (19,95 euro) is te bestellen via de boekwinkel.