DigiTaalhuis Schiedam opent spreekuur op afspraak

Schiedam - Het DigiTaalhuis Schiedam start vanaf vandaag, woensdag 1 juli, weer met het spreekuur op afspraak. Hier kun je vragen stellen over: Nederlands leren, Leren schrijven, Leren lezen, Leren spreken,Taalcursussen en Computerles.



Juist in deze tijd is het belangrijk om goed te kunnen lezen, schrijven en spreken. Om alle informatie te begrijpen die de overheid ons geeft. Om zaken te regelen via de computer. Om contacten te onderhouden met het werk.

Wil je hier mee informatie over? Voor het maken van een afspraak kun je bellen met de bibliotheek Schiedam op telefoonnummer 010 - 7146300. Of stuur een mail met je naam en telefoonnummer naar digitaalhuis@debibliotheekschiedam.nl.

Het spreekuur van het DigiTaalhuis is er op woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur. Voorlopig dus alleen op afspraak!