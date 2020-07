Musea kopen installatie gemaakt met rookbommen, inclusief mobieltje dat alles vastlegde

Schiedam - Hoe heeft de kunstenaar het gemaakt? Die vraag speelt vast wel eens door je hoofd als je naar een kunstwerk kijkt. Navid Nuur geeft het antwoord in zijn installatie SMOKEBOMBSMOKE die het Stedelijk Museum Schiedam en SCHUNCK Museum Heerlen samen aankochten.



Het kunstwerk bestaat uit vier doeken en de mobiele telefoon die het maakproces filmde. Daarop zie je hoe de kunstenaar de doeken kleurde. In plaats van een kwast stak hij verschillende rookbommen af. De rook zorgde voor de kleuren en de tekening. Navid Nuur (1976) maakte het werk in een verlaten industrieel pand in Grenoble. De wanden en ramen plakte hij af, zodat de sporen van de rook alleen op de lege doeken achterbleven. De kunstenaar woont en werkt in Den Haag en exposeert internationaal, eerder ook in het Centre Pompidou in Parijs.

Toeval

‘Het werk sluit fantastisch aan bij onze kunst uit de jaren zestig en zeventig met abstracte, soms monochrome doeken’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties bij het Stedelijk Museum Schiedam. De kunst in die periode onderzocht nieuwe maakprocessen, bijvoorbeeld door toeval of natuurlijke processen. ‘Denk aan de appelboomblaadjes op het drieluik van herman de vries. Hij schakelde de natuur in om het werk te maken en liet aan het toeval over hoe het eruit kwam te zien.’ Die aanpak lijkt op de Nuurs werkwijze waarbij de rookbommen het resultaat van het schilderij bepalen.

Voorbij het canvas

Bij SCHUNCK Museum sluit SMOKEBOMBSMOKE aan 'bij een tendens in de collectie van het zoeken naar - en het overschrijden van - de grenzen van het canvas', zegt artistiek leider Fabian de Kloe. Tegelijkertijd is het werk van Nuur relevant in de context van postindustriële steden zoals als Heerlen. ‘Er is hier nood aan - en ruimte voor - inventiviteit, durf en een beetje meer baldadigheid om aan de slag te gaan in de publieke ruimte. Nuurs graffiti-achtergrond is voelbaar, maar nauwelijks zichtbaar in zijn werk. Er is sprake van een boeiende en inspirerende transformatie en een constante zoektocht.’

Schenkingen

In het verlengde van de aankoop schonk Nuur samen met zijn galerie Martin van Zomeren vier kunstwerken, aan elk museum twee. In Schiedam bestaat de schenking uit een wandsculptuur Redblueredblue die oogt als dikke klodders rode en blauwe verf. Op de bijbehorende geluidsopname hoor je dat het de kunstenaar kracht kost de verf aan te brengen. Ook benoemt hij de kleur van de verf: blue, red. Het werk is van 13 juli t/m 4 oktober 2020 te zien in de tentoonstelling CoBrA, vrijheid in kleur. In Heerlen bestaat de schenking uit twee tekeningen, waarvan één op textiel, die knipogen naar Nuurs eerdere fase waarin hij actief was als graffitischrijver.

Volkskrant Beeldende Kunst Prijs

Navid Nuur won in 2010 de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs, die elk jaar is te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Hij begon als grafisch ontwerper en graffitistraatkunstenaar. Als conceptueel kunstenaar steeg zijn ster internationaal en exposeerde hij in binnen- en buitenland.

Mondriaan Fonds

De gezamenlijke aanwinst is mogelijk dankzij een overeenkomst tussen het Stedelijk Museum Schiedam en SCHUNCK Museum. Daarin spraken de twee kunstinstellingen af samen te werken bij het aankopen van kunst. Het Mondriaan Fonds investeert in dat gezamenlijke initiatief. Eerder kochten de musea samen werk aan van Yael Bartana en Funda Gül Özcan.