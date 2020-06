Cricket en honkbal mag aan competitie beginnen

Landskampioen cricket Excelsior'20 en Hermes DVS zetten vooral in op de T20-competitie. Schiedams honkballers beginnen aan het tweede seizoei in de topklasse. (foto's DPG/gsv) (Foto: )

Landskampioen cricket Excelsior'20 en Hermes DVS zetten vooral in op de T20-competitie. Schiedams honkballers beginnen aan het tweede seizoei in de topklasse. (foto's DPG/gsv) (Foto: )

Schiedam - In cricket- en honkbalkringen moet er na het aanhoren van MP Mark Rutte’s lijst met versoepelingen een voorzichtig ‘hoera’ (juichen mag voorlopig niet) geklonken hebben. 1 Juli wordt een sportieve Bevrijdingsdag. Ze mogen weer.



Op de bondsburelen van de KNBSB en KNCB is meteen het raderwerk volop in bewegen gezet. Het leidt voor de cricketers overigens tot een competitie om 'des keizers baard' waar het winnen van wedstrijden de enige eer is die er te behalen valt. Vooral omdat het bondsbestuur de landstitel, om voor Excelsior20-voorzitter Luuk van Troost onverklaarbare redenen, al bij voorbaat heeft toegekend aan HBS. Ook bij Hermes DVS krijgt de rentree van wedstrijden een warm welkom. "We gaan van de T20 een feest maken", belooft voorzitter Jaco van Giezen. "Én er voor zorgen we de leden veel cricket gaan bieden."

De competitie start komend weekeinde. Bij het afsluiten van deze krant was het programma echter nog niet beschikbaar.

Honkbal

Ook Schiedam maakt zich op voor de competitiestart begin augustus. De honkballers oefenen zondag 5 juli in Bijdorp tegen Euro Stars 2 (14.30 uur) en een week later uit tegen Domstad Dodgers.(GSV)