Schiedam - De zomer is alweer begonnen. Zijn de kinderen alweer thuis. Al gaat deze zomer er anders uitzien dan we gewend zijn. Wel of niet op vakantie en waarheen dan is de vraag. Duidelijk is wel dat de verre reizen minimaal zullen zijn. Nederland gaat ontdekt worden! Maar er kunnen meer zaken ontdekt worden, hoe nuttig zonnepanelen zijn bijvoorbeeld, stelt D. Ammert van Energiek Schiedam.



(D. Ammert)

'Straks komen we thuis en gaan de verhalen over hoe mooi de Achterhoek, Drenthe of Zeeland zijn. Velen blijven ook thuis en gaan zich hier vermaken. Ik vraag me af of we nog weten hoe dat moet, want ik weet 't niet meer. De hele dag thuiszitten is sowieso niks voor me. Beetje klussen dan? En het vakantiegeld dan? Opsparen of gezellig uit eten gaan, een dagje naar de Efteling of Duinrell, wie weet.

Vakantiegeld opsparen lijkt me helemaal niks. Als je er nou wat rente op kreeg, maar dat lijkt ook afgeschaft. Straks moet je nog gaan betalen als je geld op de bank hebt. Dan kun je het beter besteden, dan heb je er tenminste nog het plezier van. Ik denk dat ik er uit ben. Ik doe van alles wat, wat plezier en wat nuttigs.

Om met het nuttige te beginnen. Zonnepanelen op m’n dak! Dat levert tenminste nog wat op, iets van 6%. Die dingen liggen daar rustig geld te verdienen, terwijl wij weg zijn. Het duurt nog een paar weken voor de vakanties beginnen, dus heb ik nog even de tijd om wat zaken uit te pluizen: subsidies, mogelijkheden voor collectieve aanschaf, de panelen zelf in termen van kwaliteit en opbrengst en natuurlijk offertes aanvragen bij een bedrijf dat ze plaatst en aansluit. Oké, voorlopig wat te doen. Gelukkig zijn de energiecoaches van www.energiekschiedam.nl er ook nog, als ik er niet uitkom. Die leveren onafhankelijk en deskundig advies. Je moet alleen even lid worden van die club, maar dat heb je zo terugverdiend. Wel een prettig idee, want als je die aannemers moet geloven… Spreken mekaar allemaal tegen. Begrijpelijk, die mensen willen ook wat verdienen en dat gun ik ze ook, als ‘t maar redelijk blijft.

Eerst maar ‘s uitrekenen hoeveel er op dak kunnen en alvast een richtprijs in mijn hoofd hebben. Daarvoor kijk ik op www.milieucentraal.nl. En niet vergeten aan mijn energieleverancier te vragen wat ik krijg als ik meer opwek dan ik gebruik. Dat schijnt nogal te verschillen. Het nieuwe normaal, nu weet ik wat dat is: ik word energieleverancier in plaats van gebruiker! Misschien kan ik ze ook zelf installeren haha...

Vertel ik dat net aan mijn zus en die baalt: 'Ja, jij hebt een koophuis, dan kan dat allemaal, maar ik huur'. Afijn, die had geen belangstelling. Dat begrijp ik wel. Toch nog even terug naar dat milieu centraal, daar zag ik toch ook iets over huurhuizen? En ja hoor. Alleen is dat minder eenvoudig, dus als ze echt wil, kan ze beter even bij die energiecoaches binnen lopen. Daar heb ik geen verstand van. Gelukkig heb ik wel ontdekt dat die dingen een stuk goedkoper zijn geworden. En mijn vrouw mag de kleur uitzoeken, ook nieuw!'