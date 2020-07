Column - Terug naar ‘oude normaal’

Schiedam - In zijn column pleit Kor Kegel ervoor dat we ondanks de versoepelingen behoedzaam met het coronavirus blijven omgaan.



Vandaag, 1 juli, zit de helft van het rampjaar 2020 erop. Wat staat ons in de tweede helft te wachten? Krijgen virologen gelijk dat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus komt, omdat overmoedige mensen zich binnen de voorgeschreven afstand van anderhalve meter van elkaar begeven en de kans groter is dat ze anderen besmetten? Of sterven de virions van Covid-19 uit en keren we in september bij een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet-Rutte III terug naar het ‘oude normaal’ en kunnen we weer in een afgeladen voetbalstadion, Euroscoop en Theater aan de Schie zitten en verdwijnen de eenrichtingspaden in musea, bibliotheken en winkels?

Op het Broersveld hebben Sonja en Jacques Palte hun Home Presents onlangs weer geopend. Het gezelligste winkeltje van Schiedam. Toen ze uit voorzorg de zaak sloten, typeerde dat meteen de sfeer in de stad, schreef ik veertien weken geleden. Overal de gezelligheid zoek, de horeca dicht, geen koopavond meer, alles plat. 'Blijf thuis!' was toen nog het dringende regeringsadvies.

Als je kijkt wat er nu drie maanden later weer is toegestaan, is dat een wereld van verschil, maar in De Tweemaster in Maassluis kun je zien hoe dramatisch het kan verlopen. Eén besmet iemand kan al slachtoffers maken. Dus blijf behoedzaam! Ook al ben je jong en energiek, je weet niet of je corona bij je draagt. Je hoeft er zelf geen last van te hebben, maar je kunt anderen in levensgevaar brengen. Dat is – nog steeds – het nut van die anderhalve meter. Laat die virions de moord steken en bewaar afstand, geef ze geen kans om over te springen als je met veel consumptie spreekt. Dat is voor de volksgezondheid het best en ook voor een gezonde economie, want nu de horeca en de culturele sector en veel gedupeerde bedrijven en zzp’ers weer enigszins de handen uit de mouwen kunnen steken en misschien net een faillissement overleven, zou een nieuwe uitbraak ook economisch dodelijk zijn omdat dan weer alles lam komt te liggen.

Het coronavirus heeft al veel plat geslagen. Thuiswerken is vaak een alternatief geweest om contact met je collega’s te voorkomen, maar brainstorming lukt beeldbellend minder goed. Voor gezonde denkprocessen is er een levendige interactie nodig. Hoe komt het anders dat we al maanden nauwelijks iets gecommuniceerd krijgen over de Stadsvisie Schiedam, over de planontwikkeling voor het Schiedistrict (voorheen A 20-zone), over de gebiedsbranding Nieuw-Mathenesse, over de reconstructie van de Koemarkt (met de malle werktitel Schiekwartier) of over het vergroenen van deze stenige stad?

Corona is slecht voor de burgerparticipatie. Geen stadsgesprekken, geen inspraakavonden. Meedenken kon hooguit digitaal. Je gaat verdikkie terugverlangen naar discussiëren met ambtenaren en bestuurders… Laat alsjeblieft alles weer normaal kunnen!

(Kor Kegel)