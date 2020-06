Aboutaleb heeft laatste woord over doorgaan Brandersfeesten

Schiedam - Het Brandersfeest staat nog steeds op de rol. Weliswaar in een andere setting en niet in het centrum, van schrappen is vooralsnog geen sprake. “Onze ideeën liggen op het stadskantoor”, meldt organisator Remy Reurling. Mocht burgemeester Lamers akkoord gaan, dan is er nog een extra hobbel. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft, als voorzitter van de veiligheidsregio, namelijk het laatste woord.



(Door Gerard S. Verver)

Vooralsnog is Reurling niet van zins de handdoek te gooien. “Uitstel is een te makkelijke keuze”, vindt hij. “Mocht het alsnog niet doorgaan wil ik zelf wel het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan is om Schiedam, hoewel het zeker anders wordt dan de 35 vorige, zijn feest te geven.”

Om geen verwachting te wekken ziet hij er op dit moment van af om inwoners te vragen naar hun oordeel over het verplaatsen van het evenement naar een drietal locaties buiten het centrum, zoals het al eerder genoemde Beatrixpark. "Als we meningen gaan peilen, wekken we verwachtingen en maken mensen wellicht blij. We zijn nu volop in overleg met de gemeente en diverse diensten. Hebben vergunningen aangevraagd.” Hij verwacht binnen hooguit twee weken witte of zwarte rook. "Mocht Schiedam instemmen met het evenement (dat voor 25 tot 27 september op de agenda is gezet, red.) dan lopen we dus nog altijd de kans op een neen van de veiligheidsregio. We hopen vurig op een positieve afloop, maar het is nu echt een kwestie van afwachten.”

Wel zwemtocht vooralsnog

Aan de Branderszwemtocht wordt vooralsnog niet getornd. “Die gaat op 26 september op zeker door", meldt Alain Meijer van City Sports Events. Wel in aan de protocollen aangepaste vorm. "Normaal beslaat ons draaiboek vier A-viertjes. Nu zijn het er twaalf", schetst hij. Inmiddels loopt de inschrijving voorspoedig. "Het gaat zelfs harder dan vorig jaar." Meijer rekent snel met 500 deelnemers het vol=vol te bereiken. De massa gaat ditmaal niet in één plons te water. Ook in de Schiedamse haven geldt namelijk met anderhalve meter het nieuwe normaal.

"Iedereen vertrekt individueel, waarbij de tijd bij start en finish gemeten wordt via een chip. En iedereen krijgt, omdat we graag willen weten wie waar in het water ligt, bovendien een badmuts met nummer." Pas nadat de laatste gefinisht is, wordt het klassement opgemaakt. "Iedereen krijgt sowieso meteen een prachtige medaille. En de winnaars een beker. Wie niet wil wachten krijgt de beker dan thuis gestuurd per post."