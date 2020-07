Wáár je ook langs vaart, Henk heeft overal een anekdote bij

Schiedam - Hoe mooi Schiedam is, ervaar je misschien wel het allerbeste vanaf het water. Door een vaartocht met Len en Henk van S'loep kantelt je hele beeld, en na afloop weet je zelfs als Schiedammer meer over de stad dan ooit eerder.



(Door Els Neijts)

S'loep is opgezet door Len Steenhoek en Henk van der Hoek. Len is het boegbeeld van S'loep. "Ik ben dol op alle levendigheid op en aan het water. Er is zoveel mogelijk. Vanuit Schiedam kun je over water echt alle kanten op!" Schipper Henk van der Hoek komt uit een scheepvaart- én scheepsbouw-geslacht. "Ik kwam zo’n 25 jaar geleden in Schiedam terecht en verbaas me nog dagelijks over alle verborgen schatten van de historische binnenstad.“

S'loep ligt in de kleine jachthaven op (huis)nummer 100, tegenover de historische panden aan de Nieuwe Haven. "Wil je eerst nog even naar de wc?", vraagt Len attent en wijst naar het havengebouwtje. "Eenmaal op het water wordt een sanitaire stop iets ingewikkelder. Hoewel we heel goede contacten hebben met de horeca waar we onderweg langs varen. Er valt altijd wel iets te organiseren."

Historische panden

Henk stuurt de S'loep in een rustig gangetje langs 'de achterkant' van de vele historische panden. Onderweg duiken kinderen én volwassenen vanaf de kant het water in om af te koelen. Niemand doet moeilijk en de kids die van de brug af willen springen, roepen uit zichzelf dat ze wel even wachten tot de S'loep voorbij is. "Het water is ook echt schoon hoor", verzekert Len. Wáár je ook langs vaart, Henk heeft overal wel een anekdote bij. Zoals over de Schiedamse familie Nolet, oorspronkelijk vooral bekend van de jenever, maar tegenwoordig ook heel populair in de States om hun wodka en gin. "De familie Nolet heeft veel panden die ze eerder weg hadden gedaan weer terug gekocht", vertelt Henk tevreden over dit behoud. Zo blijft de Schiedamse historie bewaard."

Acht mensen uit één gezin

Op de S’loep kunnen maximaal acht mensen uit één gezin mee. Len: "Voor andere gezelschappen moeten we de 1,5 meter hanteren dus dat aantal aanpassen. Henk: "Verder kan bijna alles. Ook Schiedam uit varen. We werken samen met 1714, Zavor Coffee Experience Schiedam, Césant, De Eenling, POST Schiedam en Pita Delicatessen voor hapjes, een high tea en zelfs hele maaltijden. De wijnkoeler vullen we met je favoriete drankjes."

Info: www.sloepschiedam.nl