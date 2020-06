Inloophuis De Wissel weer open!

Schiedam - Vanaf woensdag 1 juli gaat inloophuis De Wissel, Broersveld 123b op drie middagen weer open, op woensdag, donderdag en vrijdag, Tussen 14.00 uur en 16.00 uur.



'Iedereen die zin heeft in een praatje met een kop thee of koffie is op die middagen van harte welkom. U kunt ook wat kopen in het curiosawinkeltje en er is een mooie tentoonstelling. Uiteraard nemen we alle regels in acht die gelden in deze coronatijd. We hopen al onze stamgasten weer terug te zien na bijna vier maanden, en uiteraard verwelkomen we graag nieuwe mensen!'