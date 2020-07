Wenneker Cinema gaat donderdag weer draaien

Schiedam - Wenneker Cinema gaat weer van start op donderdag 2 juli met de Franse film La Belle Époque.



De film draait om het leven van zestiger Victor (Daniel Auteuil) dat ontregeld raakt wanneer succesvol zakenman Antoine (Guillaume Canet) hem kennis laat maken met een nieuwe en unieke manier van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, naar een moment naar keuze. Op deze manier kan zijn publiek historische gebeurtenissen of persoonlijke herinneringen (her)beleven. Victor kiest voor de meest memorabele avond uit zijn leven: de avond in mei 1974 waarop hij zijn grote liefde voor het eerste ontmoette in bistro La belle époque in Lyon.

Te zien in Wenneker Cinema op 2/3/4 en 8 juli om 20:00. Zaal open vanaf 19:30. Kaarten uitsluitend online te koop via www.wennekercinema.nl. De kassa is gesloten!