Veteraan Wim Collignon en vrouw Riet beleven mooie Veteranendag

Schiedam - Het was zaterdag 27 juni 2020 Nationale Veteranendag. Ter gelegenheid hiervan werd bij de ruïne van Huis te Riviere aan de Broersvest in Schiedam de Veteranenvlag gehesen. Het was een kort ceremonieel. Gemeente Schiedam vroeg Wim Collignon, die van 1956-1958 in Nieuw Guinea heeft gediend, de Veteranenvlag samen met burgemeester Cor Lamers te hijsen.



(Door Kathy Huitema)

De heer Collignon zette voor deze speciale gelegenheid zijn mariniers baret op, droeg de vlag over aan burgemeester Lamers en onder toeziend oog van enkele aanwezigen werd de vlag, waarin de V van Veteranen gehesen en wapperde fier hoog in de mast. Burgemeester Lamers: ‘Veteranendag 2020 gaat vanwege het coronavirus de geschiedenis in als een dag zonder defilé en festiviteiten, maar met één symbolisch moment: het hijsen van de vlag als eerbetoon aan de onze veteranen.’ En met een buiging naar de vlag was de ceremonie afgelopen.

Wim Collignon: ‘Hier heb ik maar een woord voor: ‘Prachtig!’ Dochters Jacqueline en Esther: ‘Pa was best een beetje zenuwachtig voor dit moment. Maar hij is vooral trots dat hij dit mocht doen. Vanaf de eerste keer in 2009 dat Veteranendag in Schiedam werd gehouden, was hij daarbij aanwezig. Dit hoort bij zijn leven. Eerder sprak hij nooit over de tijd dat hij in Nieuw Guinea heeft gediend. Maar naarmate hij ouder wordt komen de verhalen los.’ Ook voor mevrouw Riet Collignon is Veteranendag speciaal. Ik ben op dezelfde dag geboren als Prins Bernhard: 29 juni. Veteranendag viel wel eens samen met mijn verjaardag. Dan kreeg ik een bos bloemen. En kijk eens wat burgemeester vandaag Lamers mij aanbood? Dit mooie boeket bloemen.’