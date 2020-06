Frankelandgroep: Meer bezoek en weer naar buiten

Schiedam – Opgelucht halen ze adem. Maandag mogen de bewoners van de verpleeghuizen weer naar buiten om met hun bezoekers een wandeling te maken, nadat ze maandenlang hun afdeling niet af konden en geen bezoek konden ontvangen vanwege de coronavoorschriften van het kabinet-Rutte III.



(Door Kor Kegel)

In een notitie voor de ondernemingsraden en cliëntenraden van de Frankelandgroep zegt bestuurder Ben de Koning dat het voor de bewoners ook weer mogelijk wordt om familie te bezoeken of naar het ziekenhuis of de tandarts, opticien en audicien te gaan. Dat het allemaal weer kan, komt omdat de eerste versoepeling van de maatregelen goed uitpakte. Sinds 15 juni konden bewoners op twee vaste bezoekdagen weer – beperkt – bezoek ontvangen in hun appartement.

“Bewoners en hun naasten zijn erg blij elkaar weer meer en van nabij te kunnen zien,” zegt De Koning. Maar het is noodzakelijk om voorzichtig te blijven: “Een ongewenste uitkomst is dat we ook ervaren dat een deel van de bezoekers zich onvoldoende aan de richtlijnen voor bezoek houdt, ook als zij hierop worden geattendeerd. Het kan niet genoeg worden gezegd: bij onvoorzichtigheid van één bezoeker kan al een brandhaard van nieuwe besmettingen ontstaan, zoals we elders in de regio zien. Wij willen dat de bezoekers beseffen dat ze heel erg medeverantwoordelijk zijn voor wel of geen nieuwe uitbraak van het coronavirus.”

“We constateren dat de vraag van bewoners en familie naar terug naar normaal toeneemt. We kunnen inderdaad terug naar zo normaal mogelijk.” Maar harde voorwaarde voor de verruimde bezoekregeling is dat zich geen nieuwe besmettingen voordoen. Anderhalve meter onderlinge afstand en handhygiëne blijven voorschrift, goed overleg met bewoners en medewerkers blijft geboden. Overal waar medewerkers en vrijwilligers contact hebben met bewoners en cliënten, blijven ze mondneusmaskers dragen.

Coronavrij

Alle locaties en zorgafdelingen van de Frankelandgroep zijn coronavrij. Dat maakt het mogelijk dat de bezoekers elke dag tussen 10.00 en 20.00 uur bezoek in hun eigen appartement kunnen ontvangen. Bezoek ontvangen in een huiskamer van de zorgafdeling is echter nog niet toegestaan. Per bezoekmoment zijn maximaal twee bezoekers toegestaan om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Het ophalen of afleveren van wasgoed en boodschappen door familie bij de hoofdentree van de locatie komt te vervallen. Dat kan immers weer met het bezoek samenvallen. De Koning: “Ons dringende advies aan bewoners en familie is om nog geen gebruik te maken van weekend- of vakantieverlof. Indien hiertoe toch wordt besloten, gaat de bewoner na terugkomst zes dagen in quarantaine in het eigen appartement.”

De verzorging is dan volledig beschermd. Op de zesde dag – de gemiddelde incubatietijd – wordt de bewoners getest. Bij een negatieve testuitslag kan de quarantaineperiode worden opgeheven.Bezoekers moeten de voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen, zoals bij aan corona gerelateerde klachten niet op bezoek komen en het dragen van een mondneusmasker tijdens de looproute naar het appartement. In het appartement en buiten kan het mondneusmasker worden afgedaan, mits anderhalve meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden. Waar dat niet kan, zoals bij het voortduwen van een rolstoel of vervoer met de auto, draagt de bezoeker onafgebroken een mondneusmasker.