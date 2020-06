Verkeerspolitie stomverbaasd over 'het wrak van de weg' op de A16

Schiedam/Rotterdam - Agenten van de Rotterdamse verkeerspolitie keken zondag de ogen uit toen ze op de A16 een auto aanhielden met zó veel gebreken dat het eigenlijk nauwelijks nog een auto te noemen was. De eigenaar van de wagen begreep de verbazing wel en deed meteen afstand van zijn wrak...



'Kent u het tv-programma "het wrak van de weg" nog. Vandaag reden collega's op de A16 bij de Moerdijkbrug en kwamen daar een meneer tegen die met een snelheid van 50 a 60 kmh reed. Het voertuig trok hun aandacht en dus werd er een nader technisch onderzoek aan verricht.De draagarm linksvoor was helemaal scheef en van het linkervoorwiel ontbrak er een wielbout. De overige zaten al helemaal niet (meer) vast. Er zat geen achterruit meer in en de achterklep die niet meer afgesloten kon worden werd met kunst- en vliegwerk bij elkaar gehouden. Nog meer gebreken zullen we u onthouden maar dit voertuig was duidelijk al ver voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum. Na de aangezegde boete heeft de bestuurder ter plekke afstand gedaan van het wrak.'