Schiedam Blue Bottle: Droomstart, want direct uitverkocht!

Schiedam – Dat mag je gerust een droomstart noemen. Binnen een week tijd was de Schiedam Blue Bottle uitverkocht. Maar de hippe waterfles, die het publiek moet verleiden geen plastic wegwerpflessen meer te kopen, wordt in de Chinese provincie Zhejiang opnieuw in productie genomen.



(Door Kor Kegel)

Lara Melkert van het bedrijf D-bottle verwacht de nieuwe lichting binnen enkele weken in Schiedam. Wel is deze week een deel van de bestelling van 1400 flessen door de Frankelandgroep gearriveerd. Het zijn cadeaus voor de medewerkers na een hectische periode.

“Dan krijgen we er 1400 ambassadeurs bij en verwachten we nog veel meer vraag naar de fles,” zegt Lara, opgetogen over de flitsende start. De belangstelling voor de Schiedam Blue Bottle komt inmiddels ook van buiten Schiedam – dankzij alle media-aandacht.