Online lunchconcert Bach op Vrijdag vanuit Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Op vrijdag 3 juli geeft stadsorganist Arjen Leistra een online lunchconcert in de serie 'Bach op Vrijdag' op het historische Hess-orgel in het Stedelijk Museum te Schiedam. Hieronder vind je de link waarmee je van het concert kan genieten.



In de beperkte ruimte van de aula is het niet mogelijk tijdens de concerten de 1 ½ meter maatregelen te hanteren. Daarom wordt dit concert uitgezonden op YouTube via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=jjrHNKrVJRM

Op het programma staat de monumentale 6e Partita van Johann Sebastian Bach. In plaats van de gebruikelijke collecte is in de beschrijving onder video een betaallink geplaatst, waardoor u een donatie kunt doen.

Na dit concert volgen nog twee online lunchconcerten op 4 september en 2 oktober. Hierna start de grote renovatie en verbouwing van het Stedelijk Museum.