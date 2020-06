'Niet zeiken, kunstwerk in uitvoering!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart vertelt over 'een kunstwerk dat alleen door een échte Gorzenees kan worden geschilderd'.



'Gorzenezen staan bekend als nuchtere mensen, 'doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg!' Chauvinistisch zijn ze wel, trots op hun wijkje, en ons kent ons. Zo kent iedereen wel kunstschilder Willem van der Hooft die al meerdere gevels in de Gorzen heeft voorzien van een kunstwerk.

Nu mag hij zijn kunstjes vertonen in het Schreiershuisje op het Hoofd waar Willem laat zien waar hij goed in is, kunstwerken maken geïnspireerd door de geschiedenis van Schiedam. Met zijn muurschildering in het Schreiershuisje, Het oude havenhoofd, geeft hij een doorkijkje naar het Hoofd van honderd jaar geleden.

In het Schreiershuisje worden door beeldende kunstenaars met regelmaat tijdelijke exposities georganiseerd maar dit kunstwerk, dat dichtbij de Gorzenezen ligt, zal voor veel gespreksstof gaan zorgen bij de 'hangouderen' die graag op de bankjes zitten bij het Schreiershuisje, mijmerend naar die goeie ouwe tijd. Een kunstwerk dat alleen door een échte Gorzenees kan worden geschilderd, nuchter zonder poespas of hersenkrakers, zonder te zeiken!'