Vervoersservice Argos Mobiel Schiedam weer opgestart

Schiedam - Vanaf vandaag kunt u de voertuigen van Argos Mobiel weer door de straten van Schiedam zien rijden. De vrijwilligers staan weer 7 dagen per week klaar om Schiedammers te vervoeren naar elke gewenste bestemming binnen de eigen gemeente. De vervoersservice heeft de afgelopen maanden niet gereden vanwege het coronavirus.



'We hebben extra voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid van passagiers én onze vrijwilligers zo goed als mogelijk te borgen. Zo is het dragen van een mondkapje verplicht, nemen we de nodige hygiënemaatregelen en houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand. Meer informatie ontvangen aanvragers bij het reserveren van een rit.'

Argos Mobiel Schiedam is beschikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 17:00 uur. Schiedammers kunnen een rit reserveren door te bellen naar 010 – 427 83 90.

Argos Mobiel Vlaardingen

Vanwege het wegvallen van de subsidie van gemeente Vlaardingen is Argos Mobiel in Vlaardingen niet opgestart. Momenteel is Argos Zorggroep de mogelijkheden aan het onderzoeken bij andere subsidieverstrekkers. Ook blijft Argos Zorggroep met gemeente Vlaardingen in gesprek voor mogelijkheden in de toekomst. Zodra er meer bekend is wordt u hierover geïnformeerd. Kijk voor meer informatie over reserveren en tarieven op www.argoszorggroep.nl.