Boswachters starten weer met excursies op Rotterdams platteland en Midden-Delfland

Schiedam/Rotterdam - De gidsen van Natuurmonumenten zullen vanaf 1 juli voor het eerst in vier maanden weer bezoekers meenemen door de prachtige natuurgebieden aan de noordrand van Rotterdam en Midden-Delfland. Boswachter Natascha Hokke is blij dat de populaire tochten weer kunnen starten. “Natuurlijk voor de deelnemers, maar ook zeker voor onze groep vrijwilligers die de excursies geven. Velen van hen zijn verliefd op de natuurgebieden en doen de excursies met veel plezier.”



Nu veel mensen de zomer dicht bij huis blijven, is een excursie bij Natuurmonumenten een uitgelezen kans om natuur naast de deur te ontdekken. “Je ervaart hier de rust en stilte die je op zoekt als je op vakantie bent. En bovenal, je ziet, hoort, proeft én ruikt de prachtige en unieke natuur vlak bij de stad“, aldus de boswachter van Natuurmonumenten. “Daarvoor hoef je dus niet ver weg te gaan.”

Natuurmonumenten biedt verschillende activiteiten aan, zo is er voor ieder wat wils. Ontdek de normaal gesloten gebieden zoals Ackerdijkse Plassen en de eendenkooi Aalkeetbuitenpolder tijdens een wandeling. Ga mee tijdens een vaartocht fotografie op de Vlietlanden. Of wandel vanaf Belevenisboerderij Schieveen zo de Zuidpolder in om vogels te kijken. “Een goede tip is om voor of na de excursie even bij Belevenisboerderij Schieveen langs te gaan en wat te eten en te drinken te nuttigen. De stadsherder en zijn vrouw hebben tijdens de coronacrisis hun deuren gesloten moeten houden, en kunnen dus de nodige steun gebruiken!”

Richtlijnen

Natuurlijk worden bij de excursies ook de geldende richtlijnen omtrent het coronavirus in acht genomen. Boswachter Natascha vertelt: “Tijdens de excursies zullen minder mensen kunnen deelnemen. En de bak met verrekijkers om uit te delen tijdens de excursie laten we ook staan. Die moeten de deelnemers zelf dus meenemen.”

Reserveer voor de tochten!

Aangezien we aan de wandel gaan met een kleinere groep mensen is vooraf boeken noodzakelijk. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl/delfland. De prijs van de tochten is niet verhoogd. “We willen de natuur voor iedereen toegankelijk houden”, aldus boswachter Natascha. “En wil je liever zelf op pad? Op de website van Natuurmonumenten en de gratis app Natuurroutes staan meerdere wandel- en fietsroutes door de gebieden van Natuurmonumenten.”