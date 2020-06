Het nationaal Cooperatie museum gaat weer volledig open

Schiedam - Nadat vanaf woensdag 3 juni het snoepwinkeltje van het Nationaal Coöperatie Museum weer open is gegaan, gaat vanaf 1 juli ook het museum weer open van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.



U kunt tijdens de openingstijden reserveren via telefoonnummer 010-4270920 of u komt zonder reserveren langs. Wanneer u het museum bezoekt wordt u gevraagd om een formulier in te vullen. Volg tijdens uw bezoek de adviezen van onze vrijwilligers op en neem de 1,5 meter afstand in acht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nationaal Coöperatie Museum, nationaal-coop-museum@hetnet.nl.