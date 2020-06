Leven met de natuur bij de Babbersmolen

Schiedam - Zaterdag 11 juli kunnen bezoekers van de Babbersmolen zien en ervaren hoe men vroeger leefde van de alom aanwezige natuur. Er zijn demonstraties, rondleidingen en presentaties. Net als op andere zaterdagengelden er wel extra maatregelen ter bescherming van bezoekers en vrijwilligers.



Tijdens de Corona-lockdown van de afgelopen maanden zijn veel Nederlanders een dagelijks ommetje gaan maken. Daarbij werd vaak ontdekt hoe mooi de nabije natuur kan zijn.Ook de Babbersmolen met molenerf en vlietland is zo’n plek. Het is niet voor niks één van de groene parels van Schiedam.Je waant je er 100 jaar terug in de tijd toen de mensen (vooral als ze buiten de stad woonden) nog eigen groenten kweekten, veel zelf maakten en repareerden met materiaal van eigen tuin en erf. Dit zelfvoorzienende leven is de laatste jaren opnieuw populair geworden maar was toen heel gewoon en vaak bittere noodzaak.

Demonstraties

Zaterdag 11 juli kunnen bezoekers o.a. zien wat je allemaal kan maken van wilgentenen en riet. Ook is er een demonstratie piccalilly en groenten op zuur maken. De imker geeft tussen 12 en 2 uur uitleg over het houden van bijen en er is kleine verkoop van groente, molenproducten en Babbersmolen honing.

Op het historisch levend erf vind je de kippen en haan in de renende pas geschoren schapen op het vlietland. Nieuw is een visbun in aanbouw: dit is een constructie waarmee de poldermolenaar zelf gevangen paling levend kon bewaren in afwachting van de visopkopers. Natuurlijk draait de molen ook en ontvangt de molenaar bezoekers op de balie. Andere vrijwilligers demonstreren dagelijkse klussen die toen nog veelal met de hand werden gedaan. De minipolder is toegankelijk en leuk en leerzaam voor kinderenèn volwassenen.

Extra veiligheidsmaatregelen

In verband met het nog steeds bestaande besmettingsgevaar van het Covid19-virusgelden er,net als op de gewone zaterdagopenstelling,extra regels. Om 1,5m afstand te kunnen houden mogen er maximaal 15 bezoekers tegelijk op het terrein aanwezig zijn. Er wordt als gevolg hiervan geen wachtrij bij de ingang verwacht omdat het koffie-en theeterras gesloten blijft en mensen daardoor korter zullen blijven.

Verder geldt o.a. in de molenwoning éénrichtingsverkeer en is het toilet gesloten. Het hek bij de Poldervaart is dicht en alleen de ingang naast de molen is open. De Babbersmolen ligt tussen Schiedam en Vlaardingen in Volkstuinderscomplex Vijfsluizen, op 6 minuten fietsen vanuit het stadscentrum. Openingstijden zijn van 11 tot 16 uur.