Run for KiKa @Home haalt ook in 'nieuwe tijden' een fantastisch bedrag op

run for kika home haalt ook in nieuwe tijden een fantastisch bedr

Schiedam - Run for KiKa @Home bewijst dat hardlopers zich ook in deze ´nieuwe´ tijd blijven inzetten voor KiKa en écht die extra stap zetten voor kinderen met kanker. Er werd vandaag ruim €112.000,- euro opgehaald voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) door 1.623 deelnemers. Een fantastisch bedrag voor een ontzettend belangrijk doel.



In een tijd waar het nieuwe normaal is ontstaan en onzekerheid heerst voor velen, krijgen ouders dagelijks te horen dat hun kind kanker heeft. "Het blijft daarom zo belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor kinderen met kanker. Het is dan ook fantastisch om te zien dat er een groot bedrag is opgehaald in een korte tijd", zegt Nikki Wester namens de organisatie.

Menig PR is verbroken

Saamhorigheid, verbinding en sportiviteit staan bij Run for KiKa @Home, net als bij de reguliere edities, centraal. De bijdrage van elke deelnemer was hierbij groot, dat bewijst de sponsorteller van Run for KiKa @Home en de PR´s die zijn verbroken. Wester: "De reacties waren zo enthousiast, van 5 km tot halve marathons, iedereen ging er volle bak voor!".

Run for KiKa in het najaar

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde virtuele editie. "We zijn met Run for KiKa @Home een nieuwe weg ingeslagen en deze wordt goed ontvangen, maar we zijn er nog lang niet". Nog altijd overlijdt één op de vier kinderen met kanker. "Het genezingspercentage móét omhoog naar 95% en daarom gaan we met volle kracht door", sluit Wester af.

Meer informatie is te vinden op www.runforkika.nl