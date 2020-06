even simpel als briljant zomerterras langs het veld in de kuip

Rotterdam - Soms zijn nieuwe ideeën zó simpel en tegelijkertijd zó briljant dat je je afvraagt waarom ze eigenlijk nieuw zijn. Een zomers terras in De Kuip! Langs het veld! Hoe kan het dat dit niet eerder is bedacht? Een geweldig idee. Komende week gaat het Zomerterras al open.

Het stadion staat er wegens het stilleggen van de voetbalcompetitie alweer een vreselijke tijd leeg, stil en verlaten bij. En dat blijft nog zo tot in september. De supporters van het legioen missen hun tweede thuis vreselijk. Maar kunnen er nu dus tóch nog heen. Om een biertje te drinken of een hapje te eten. Om van hun favoriete uitzicht te genieten en herinneringen aan mooie, of minder mooie, tijden op te halen.

Aan de lange zijde van het veld heeft Vak X een metamorfose ondergaan waardoor er liefst 800 vierkante meter ruimte is ontstaan om te lunchen, te borrelen of te dineren met een perfect uitzicht op het veld. Het nieuwe Zomerterras gaat woensdag 1 juli al open en zal dat zeven dagen per week zijn. Het is uiteraard volledig coronaproof en als er plotseling een zomerse bui valt, zit je gewoon droog.

Het Zomerterras is open van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 23.00 uur. Reserveren (kan tot diep in september) is verplicht en kan hier.