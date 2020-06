Veteranenvlag wappert fier in top!

Schiedam - Burgemeester Cor Lamers heeft vandaag (zaterdag 27 juni) samen met veteraan de heer Collignon de veteranenvlag gehesen op de vlaggenmasten bij het Stadskantoor.



Dat deden zij ter ere van Veteranendag. Vanwege de coronacrisis kan zowel de lokale bijeenkomst in Schiedam als het landelijke evenement niet doorgaan. Door de vlag in top te hangen met een vertegenwoordiger van de Schiedamse veteranen erbij wil de gemeente stilstaan bij het respect dat er voor veteranen is en hen op deze manier extra in het zonnetje zetten.