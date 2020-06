Foto van de Week

Schiedam - We zien de mooiste zwanenfoto's voorbij komen en daar zaten meerdere Foto's van de Week tussen. We kiezen voor deze van Bart Bos die ook al eerdere prachtige platen van zwanen deelde. Hij schreef: 'De film Jaws wel eens gezien? Dan heb je vast dat onheilspellende deuntje nog in het geheugen wanneer de allesverslindende haai dichterbij kwam, laat dat deuntje nog eens in het hoofd afspelen wanneer je deze jongen dreigend op je af ziet komen, dan weet je wat te doen! Gelukkig was de actie niet aan mij gericht maar aan een grensoverschrijdende gans...'