Kleine panda Kwina maakt kennis met nieuwe huisgenoot Fang-Pi

Schiedam/Rotterdam - Kleine panda Kwina in Diergaarde Blijdorp heeft sinds kort gezelschap gekregen van Fang-Pi, een nieuw vrouwtje uit Neuwied (Duitsland). Fang-Pi werd in juni 2019 geboren, net zoals Kwina.

Fang-Pi is het tweelingzusje van Chima die eerst naar Blijdorp zou komen. Balancerend op de boomstam boven het pad maakten de twee nieuwe huisgenoten kennis met elkaar. Dat was best even spannend!

Diergaarde Blijdorp speelt al jarenlang een cruciale rol bij het behoud van de kleine panda's. De Rotterdamse dierentuin coördineert het wereldstamboek en het Europese fokprogramma en financiert onder meer. het eerste GPS-onderzoek met wilde kleine panda's in Nepal.