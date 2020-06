Lange rijen voor een schep piepers bij aardappelberg

Schiedam/Rotterdam - Het is vandaag druk bij de aardappelberg van Zero Foodwaste Rotterdam. Veel Rotterdammers laten zich de kans niet ontnemen om voor een zacht prijsje een fijne voorraad piepers mee naar huis te nemen. De aardappels zijn over omdat boeren ze niet kwijt kunnen aan bijvoorbeeld patatbakkers op festivals.

Door de coronapandemie blijven schuren vol aardappels liggen. Neem bijvoorbeeld de frietaardappel waarvan er honderdduizenden kilo’s klaar liggen om gebakken te worden. Door het wegvallen van de vraag vanuit horeca, festivals en export blijven deze liggen en wordt dit voedsel laagwaardig benut als biogas of als veevoer gebruikt. Hiervoor krijgt de boer dan een bedrag dat soms lager is dan de kostprijs en worden er honderdduizenden kilo’s voedsel verspild.

Daarom worden er vandaag (zaterdag 27 juni) door heel Nederland aardappelbergen gestort waar mensen voor een zacht prijsje aardappels kunnen komen scheppen. Ook in Rotterdam, in Weelde bij Zero Foodwaste Rotterdam in West. Wie komende weken thuis patat wil bakken van de goedkope aardappels, kon van tevoren en stukje van de berg reserveren.