Fonds start vakantieactie voor thuisblijvende kinderen

Schiedam - Over een paar weken staat de zomervakantie voor de deur. Helaas gaat het er dit jaar anders aan toe dan dat wij gewend zijn. Geplande vakantie en familiebezoekjes naar het buitenland kunnen soms niet doorgaan waardoor er dit jaar meer kinderen thuis zullen blijven. Daarnaast zijn er ook kinderen die wegens andere omstandigheden niet op vakantie kunnen. Juist voor al deze kinderen in wil het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dit jaar iets extra’s doen.



Met de ‘Vakantieactie 2020’ roept het Fonds stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. Uiteraard allemaal op een veilige manier en met gepaste afstand. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een clinic, een (wekelijkse) sportinstuif of een leuke activiteit waarbij je onder begeleiding de natuur in trekt. Er zijn vast genoeg leuke en actieve activiteiten te bedenken!





Via een speciaal aanvraagformulier kunnen stichtingen en verenigingen gemakkelijk een aanvraag indienen. Overige stukken van de organisatie zijn niet nodig. Wel moeten het plan onderbouwd worden met een realistische begroting en plaatsvinden in Schiedam, Vlaardingen en/of Maassluis. Per project kan er max. € 3.000,= worden aangevraagd. De activiteit moet uitgevoerd worden in de zomervakantie.

Alle informatie, de criteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op website van het Fonds: www.fondssv.nl